РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. За минувшую неделю, с 26 февраля по 4 марта, пожарные и спасатели подмосковных Люберец выезжали по сигналу тревоги более 30 раз, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

«За неделю, с 26 февраля по 4 марта, подразделения пожарно-спасательного гарнизона Люберец выезжали 33 раз по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации пяти пожаров, четыре из которых произошли на территории городского округа Люберцы», – сказал Иванов.

Он уточнил, что один пожар произошел 26 февраля на автомобильном транспорте, пострадавших нет. Еще один – в частном жилом секторе в Малаховке на улице Мамина-Сибиряка, дом №45. Кроме того, 28 февраля произошел пожар на хозпостройке в Малаховке на улице Советская, у дома №48. И 3 марта в СНТ «Ручеек» на Новорязанском шоссе горел садовый домик. Пострадавших нет.

«Спасатели на минувшей неделе выезжали пять раз, один – для оказания помощи пожарным, один – на ликвидацию последствий ДТП на Новорязанском шоссе, три раза – в помощь «скорой»», – добавил Иванов.