РИАМО - 5 мар. Для подмосковных арендаторов земельных участков создадут сервис «Личный кабинет», где они смогут получить информацию об оплате, пени и об уплаченных суммах, сообщил в интервью РИАМО министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

«Одной из самых популярных услуг является передача земельных участков в аренду: в Московской области заключено больше 80 тысяч договоров аренды земельных участков как крупных, так и мелких. Сегодня в разработке находится сервис «Личный кабинет», где арендатор сможет увидеть размер начисленной ему за год арендной платы или пени, а также уплаченные им суммы», — сказал Аверкиев.

Он также напомнил, что в этом году планируется внедрить на портале госуслуг сервис предпроверки земельного участка. Воспользовавшись им до подачи заявления, пользователь сможет проверить, действуют ли в отношении участка какие-либо ограничения. К примеру, можно ли изменить вид разрешенного использования или категорию земли, а также возможен ли выкуп земельного участка или только его аренда.

«С запуском предпроверки земельных участков заявитель будет уверен, что на выбранном участке он сможет на законных основаниях делать то, что запланировал, – строить объект недвижимости или вести бизнес», — уточнил Аверкиев.

Он также отметил, что следующим шагом по улучшению электронных услуг в 2018 году станет создание мобильного приложения, чтобы пользователь смог осуществить платеж через него и не ходить в банк. Программисты уже подключились к его разработке.

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