РИАМО - 5 мар. Здание производственно-складского назначения площадью около 10 тысяч квадратных метров могут построить на участке земли в Москве, который продадут на аукционе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы для участка, расположенного по адресу: улица Верхние Поля, владение 51 (ЮВАО) для последующей реализации земельного участка на торгах», - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, согласно решению ГЗК, после реализации на торгах, на участке площадью 0,6 гектара планируется построить здание производственно-складского, научно-исследовательского назначения.

Суммарная поэтажная площадь объекта может составить около 10 тысяч квадратных метров. Предельная высота зданий - порядка 20 метров. Проект внесения изменений в ПЗЗ будут вынесены на публичные слушания.