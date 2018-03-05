РИАМО - 5 мар. В Москве с учетом прошедшего накануне снегопада выпало уже более 40% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Обильные осадки, которые в выходные обрушились на южную половину Европейской части России, принесли рекордное количество снега на запад Центрального района страны. Так за сутки воскресенья в Малоярославце Калужской области зафиксировано 21 миллиметр осадков, в смоленском Гагарине и столичном «Внукове» – по 20 миллиметров; немногим меньше досталось Вязьме и Можайску – по 17 и 16 миллиметров соответственно.

«В Москве оказалось перекрыто значение, державшееся с позапрошлого века (10,2 миллиметра). Теперь оно составляет 12 миллиметров. С учетом снега, выпавшего минувшей ночью, наступивший март уже принес в столицу более 40% месячной нормы осадков», - говорится в сообщении.

Месячная норма осадков в марте составляет 34 миллиметра.

За минувшие сутки в столице выпало 12 миллиметров осадков, что составило порядка 35% от нормы осадков за март, таким образом побит рекорд по количеству выпавших осадков 123-летней давности.

Минувший снегопад стал вторым сильным снегопадом в Москве с начала года. В феврале был побит 100-летний рекорд, когда за три дня, с 3 по 5 февраля, выпало 47 сантиметров снега. Еще один сильный снегопад прогнозируется в Москве на мартовские праздники - с 7 по 9 марта может выпасть от семи до десяти сантиметров снега.