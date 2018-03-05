РИАМО – 5 мар. Министерство имущественных отношений Подмосковья планирует завершить передачу двух зданий Казанскому женскому монастырю до 2022 года, сообщил в интервью РИАМО руководитель ведомства Андрей Аверкиев.

В 2017 году правительство Московской области откликнулось на просьбу Казанского женского монастыря о передаче ему религиозного имущества для использования по назначению — в религиозных целях. Монастырский комплекс, являющийся объектом культурного наследия, закреплен на праве оперативного управления за госучреждениями «Егорьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и «Колычевский психоневрологический интернат».

«Поскольку имущество может быть передано религиозной организации только после его высвобождения, Минмособлимуществом подготовлен план действий, который включает комплекс работ по проектированию и строительству нового здания на 300 мест, в которое переместится Колычевский психоневрологический интернат, а также реконструкцию здания, в котором будет расположен Егорьевский дом-интернат. Мероприятия по передаче имущества в безвозмездное пользование Казанскому женскому монастырю завершатся к 2021–2022 году», - сказал Аверкиев.

На реализацию комплекса работ планируется потратить около 1,4 миллиарда рублей.

Казанский женский монастырь основан иеросхимонахом Макарием (Петровым) рядом с местом обретения иконы Божией матери, именуемой «Казанская».

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