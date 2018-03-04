РИАМО - 4 мар. Непогода не сказалась на работе общественного транспорта в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Чрезвычайной ситуации нет. Сил и средств достаточно для ликвидации последствий снегопада. Работы проводятся, и будут продолжаться всю ночь, до ликвидации последствий», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

По его словам, оперативный штаб по устранению последствий снегопада в округе принял решение не вводить режим ЧС. На дорогах округа работает вся необходимая техника, дополнительно привлекли несколько единиц техники.

Также Тарханов подчеркнул, что снегопад никак не повлиял на работу общественного транспорта.

«Все автобусы на линии. Сбоев в расписании нет», - уточнил он.

В Москве и Подмосковье на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада.