РИАМО - 4 мар. На кровле строящегося катка, обвалившейся в воскресенье в подмосковной Истре, проводили снегоочистительные работы, сообщил РИАМО представитель администрации городского округа.

В воскресенье в Истре обвалилась кровля строящегося катка, в результате происшествия никто не пострадал.

«Производились работы по строительству кровли над существующим катком. Перед обрушением специалисты очищали кровлю, но завершить работу не удалось», - сказал собеседник агентства.