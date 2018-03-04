РИАМО - 4 мар. Инцидент с пешеходом, перебежавшим железнодорожные пути в неположенном месте, произошел на Киевском направлении Московской железной дороги, из-за ЧП задержана электричка Москва — Малоярославец, сообщается в Telegram-канале ЦППК.

«Внимание! Киевское направление. Задержан поезд №7101 (Москва — Малоярославец) на 15 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути», - говорится в сообщении.

ЦППК просит пассажиров быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.