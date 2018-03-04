РИАМО - 4 мар. Столичные коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий, уборка снега продолжится 5 марта, автомобилистов попросили пользоваться общественным транспортном и не мешать работе снегоуборочной техники, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

«Коммунальные службы города переведены в круглосуточный режим и будут продолжать уборку снега ночью и завтра в течение дня. Чтобы не мешать снегоуборочной технике очищать город от снега, просим автомобилистов по возможности отказаться от личного транспорта в пользу городского», - говорится в сообщении.

Вся инфраструктура столичного транспорта и подвижной состав готовы работать в сложных погодных условиях. Свыше 2 тысяч человек очищают от снега прилегающие к вестибюлям станций территории. Специалисты «Мосгортранс» постоянно контролируют исправность отопительного оборудования и систем, отвечающих за работу транспорта на маршрутах.

«В городе круглосуточно дежурят технические службы предприятия, которые следят за состоянием контактной сети электротранспорта и другими объектами транспортной инфраструктуры. Бесперебойную работу маршрутов наземного транспорта в условиях снегопада обеспечивают более 60 единиц спецтехники, в том числе снегоочистительные трамваи», - отмечается в сообщении.

Все службы ЦОДД контролируют обстановку и координируют действия транспортного комплекса для нормализации ситуации на дорогах. Десять экипажей дорожного патруля помогают автомобилистам на дорогах. Службы эксплуатации ЦОДД работают в усиленном режиме, поддерживая работоспособность светофорного оборудования и восстанавливая поврежденные во время снегопада дорожные знаки.

«Серьезных нарушений в работе ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс», связанных с ухудшением погоды, 4 марта зафиксировано не было», - добавляется в сообщении.

В Москве и Подмосковье на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада.

В Москве количество осадков в воскресенье может побить рекорд 123-летней давности, когда было зафиксировано 10,2 миллиметра осадков.