РИАМО - 4 мар. На Казанском направлении Московской железной дороги задерживаются два электропоезда в связи с травмированием человека, сообщается в Telegram-канале ЦППК.

«Внимание! Казанское направление. Задержаны: поезд №6765 (Шиферная — Москва) на 35 минут, поезд №6129 (Голутвин — Москва) на 20 минут», - говорится в сообщении.

Предварительной причиной задержки состава является травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути.

«Просим вас быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге», - подчеркивается в сообщении.