РИАМО – 4 мар. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, которое состоится 5 марта, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«Пятого марта 2018 года президент России примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, на котором будут подведены основные итоги деятельности органов ФСБ в ушедшем году и определены приоритетные задачи на 2018 год», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Также в этот день Путин будет присутствовать на Съезде транспортников России.