РИАМО – 4 мар. Президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что Россия никогда не станет выдавать США своих граждан, обвиняемых Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США», - отметил Путин.

По его словам, он не имеет представления, что сделали эти граждане, однако знает, что они не представляли российские власти.

«Если они сделали что-то, то, может быть, это американские коллеги что-то рассказывают. Пусть они предоставят нам материалы, детали, данные», - подчеркнул Путин.

16 февраля офис спецпрокурора Роберта Мюллера выдвинул обвинения в отношении 13 россиян и трех российских компаний по делу о «вмешательстве» в выборы.