РИАМО - 4 мар. В столичном «Аптекарском огороде» 17 и 24 марта в честь закрытия выставки «Репетиции весны» состоятся монографические концерты «Вечер романсов Чайковского» в исполнении Дениса Апполонина и Филиппа Чельцова, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«17 и 24 марта в рамках программы по возрождению камерной музыки в России и закрытия выставки тюльпанов «Репетиция весны» в старинной лаборатории XIX века в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдут монографические концерты «Вечер романсов Чайковского», - говорится в сообщении.

Исполнителями станут певец Денис Апполонин, а также пианист и композитор Филипп Чельцов, известный блистательными фортепианными импровизациями. Вести концерт будет директор Ботанического сада Алексей Ретеюм. Начало – в 19:00.

«В основе новой программы — произведения в жанре романса. Эти сугубо камерные пьесы складываются в своеобразный лирический дневник композитора. Подобно поэтическим экспромтам или живописным этюдам они запечатлели в себе мимолетные движения души художника, его едва уловимые, подчас сокровенные впечатления и переживания», - добавляется в сообщении.

В программу «Вечеров» войдут миниатюрные зарисовки, эскизы к оперным сценам, «подслушанные» на улицах столицы песни уличных музыкантов и другое. Миниатюры погрузят зрителей в мир Петра Чайковского, позволят взглянуть на его жизнь глазами современника.

«Романсы Чайковского – это необычайно прекрасная музыка, с одной стороны понятная и доступная каждому человеку вне зависимости от сферы деятельности, а с другой – неизменно вызывающая у каждого зрителя свои индивидуальные переживания, воспоминания, размышления», - отмечается в сообщении.