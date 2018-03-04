РИАМО - 4 мар. В подмосковном Домодедове на одном из участков трассы М-4 «Дон» произошло сразу несколько ДТП с участием 12 машин, пострадавших нет, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«На 47-м километре трассы М-4 «Дон» в 18:00 столкнулось 12 машин. Это не общее ДТП, а два-три разных в одном месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ни в одном инциденте не было пострадавших.