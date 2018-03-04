РИАМО - 4 мар. Во время футбольного матча «Спартак» - «Локомотив» на стадионе «Черкизово» в столице фанаты бросили петарду, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Фанаты бросили петарду на стадионе, но никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подразделения выезжали на стадион по заявке, но спасательных работ не проводили, так как они не потребовались.

В воскресенье на стадионе «Черкизово» прошел матч «Спартак» - «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 0:0.