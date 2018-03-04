РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ )- 4 мар. В подмосковных Люберцах в воскресенье прошел финал конкурса «Мамочка-Люберчаночка», победительнице Ксении Букас вручили корону, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Конкурс «Мамочка-Люберчаночка», организованный сообществом «Мама оффлайн», прошел уже во второй раз. Активные мамы Люберец доказывают, что успешная женщина может успевать воспитывать детей и иметь разносторонние интересы. Участие в конкурсе приняли 20 женщин.

«Наши мамочки много старались, активно готовились. И победительницей конкурса «Мамочка-Люберчаночка» стала Ксения Букас», - сказал ведущий Григорий Негин.

Победительнице вручили корону и сертификат на путешествие.

Кроме того, Букас также получила специальный приз от редакции «РИАМО в Люберцах» за лучшее выступление на конкурсе.