РИАМО - 4 мар. Порядка 50% от мартовской нормы осадков выпало в Москве и Подмосковье в течение воскресенья, сообщил РИАМО сотрудник Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Месячная норма осадков в марте составляет 34 миллиметра.

«За ночь выпало 7 миллиметров снега, а за день – 8 миллиметров. Эти данные не являются точными, что-то может поменяться. В целом получается 15 миллиметров, что составляет почти половину месячной нормы», - сказал Цыганков.

Он добавил, что снежная погода может быть неблагоприятной для автомобилистов, пешеходам осадки не должны принести никаких проблем.

В Москве и Подмосковье на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада.