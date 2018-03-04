РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Областная военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» прошла в Воскресенском районе Подмосковья, первое место завоевала команда хозяев, второе место досталось представителям из Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник штаба местного отделения движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

В Воскресенском районе 3 марта прошла областная военно-патриотическая игра «Девушки в погонах». Учредителем игры выступило министерство образования Московской области и Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи. В соревновании приняли участие 20 команд из разных уголков Подмосковья. Каждая команда состояла из пяти девушек в возрасте от 12 до 17 лет.

«По итогам соревнований ВПК «Воин» из Воскресенского района занял первое место. Подольская команда «Росток» МОУ Лицея №1 поселка Львовский заняла второе общекомандное место. Третье место завоевали девушки из гимназии №24 города Воскресенска. Приз «За волю к победе» в этот раз отправился в Каширу», - сказал Лукошников.

По его словам, команда МОУ СОШ №18 имени Подольских курсантов стала лучшей в конкурсе «Кулинария». Подольску за успехи, показанные в военно-патриотическом воспитании обучающихся и за высокий уровень проводимых мероприятий в течение 2017 года, расширили квоту участников с одной команды до трех. По решению штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия», в игре приняли участие три команды юнармейских отрядов, в том числе школы №25. Команды зарекомендовали себя с лучшей стороны на муниципальной игре в Подольске в декабре 2017 года.

В программу состязаний вошли сборка и разборка автомата Калашникова, оказание медпомощи, историческая викторина, физподготовка, умение готовить, рукоделие, строевой смотр, стрельба из автомата и пулемета.