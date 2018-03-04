РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Три электропоезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в воскресенье вечером из-за отказа технических средств, сообщается в Telegram-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«По техническим причинам затруднено движение электропоездов на Курском направлении. Задержаны поезд №6092 Серпухов-Голицыно на 31 минуту, поезд №6166 Чехов-Москва на 20 минут, поезд №7048 Тула-Москва на 10 минут. Предварительная причина: отказ технических средств», - говорится в сообщении.



Актуальная информация об изменениях в графике движения размещается в официальных аккаунтах ЦППК в Twitter и Telegram, а также в мобильном приложении «Расписание электричек».



Компания приносит свои извинения за неудобства и призывает пассажиров следить за изменениями в расписании при планировании поездок.