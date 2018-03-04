РИАМО - 4 мар. В устранении последствий снегопада в Москве задействованы не только уборочная техника, но и все крупные коммунальные предприятия города, сообщается на персональном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

По словам мэра, похоже, к рекордным объемам снега, выпавшим в феврале, скорее всего, добавятся рекордные осадки в марте.

«Никакой трагедии, конечно, не произойдет. Город будет функционировать в нормальном режиме, тем не менее, очевидно, что проблемы с вывозом снега будут. <…> Помимо специализированных дорожных и уборочных служб на расчистку города мобилизованы все крупные коммунальные предприятия, такие как «Мосводоканал», «Мосгаз» и другие», - отметил Собянин.

При этом он подчеркнул, что для такого объема выпавшего снега в городе нет снегоплавильных мощностей и даже теоретически создать их не представляется возможным.

«В сложившейся ситуации в первую очередь следует расчищать дороги, обеспечивать работу общественного транспорта. Затем — дворы и тротуары, затем — парковки. Затем наступает черед сбрасывать снег с крыш, и надо заново чистить тротуары и парковки, и так по кругу», - пояснил градоначальник.

Он также поблагодарил всех, кто работает на полную выкладку.

«По итогам обеспечим им дополнительные выплаты, заплатим премии. Но не только. Экстремальные условия всегда показывают, кто на что способен», - заключил мэр.

В Москве и Подмосковье на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада.

В Москве количество осадков в воскресенье может побить рекорд 123-летней давности, когда было зафиксировано 10,2 миллиметра осадков.