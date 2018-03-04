РИАМО - 4 мар. На Курском направлении Московской железной дороги зафиксировано затруднение движения электропоездов по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале ЦППК.

«По техническим причинам затруднено движение электропоездов на Курском направлении», - говорится в сообщении.

ОАО «Центральная ППК» приносит свои извинения за неудобства и призывает пассажиров следить за изменениями в расписании при планировании поездок.

Актуальная информация об изменениях в графике движения размещается в официальных аккаунтах компании в Twitter и Telegram, а также в мобильном приложении «Расписание электричек».