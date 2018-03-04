РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Пенсионеры подмосковного Подольска просят местные власти предоставить им место для торговли мелкими вещами без оформления статуса индивидуальных предпринимателей на центральном рынке или возле него, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пенсионеры обратились в местную администрацию после того, как их стали разгонять с места, где они торговали ранее, представители налоговой полиции под предлогом, что они занимаются несанкционированной торговлей. Пенсионеры подчеркнули, что занялись торговлей потому, что им никто не помогает, а жить не на что, однако оформить ИП они также не могут. Администрация Подольска рассмотрела вопрос организации торговых мест для реализации промышленных товаров на улице Советской между розничным рынком «Русадж» и торговым комплексом «Станица».

«Территория на улице Советская является оживленной пешеходной зоной центральной части города. Уличная торговля в данном месте является незаконной, создает помехи для движения пешеходов и нарушает требования к содержанию и благоустройству территории. Чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, физическое лицо должно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке в МР ИФНС России №5 по Московской области в Подольске на улице Комсомольская, 7», – сказал замглавы администрации Подольска Алексей Кук.

По его словам, в администрацию Подольска неоднократно поступали жалобы от предпринимателей, ведущих свою деятельность согласно заключенным договорам аренды, с ООО «Русадж», ООО «Станица», ИП Сухининым и ИП Лаптевым на несанкционированную торговлю на улице Советская промышленными товарами.

Согласно статье 14.1 КоАП РФ предпринимательская деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя является правонарушением и влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 2 тысяч рублей.