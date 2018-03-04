РИАМО (СТУПИНО) - 4 мар. В систему-112 городского округа Ступино в связи с неблагоприятными погодными условиями поступает большое количество звонков об оказании помощи экстренных служб, сообщил Ступинскому информагентству исполняющий обязанности директора Единой дежурно-диспетчерской службы Евгений Алексеев.

«В связи со снегопадом увеличилось количество обращений на телефон «112» за оказанием помощи экстренных оперативных служб и информационно-справочного характера», – сказал Алексеев.

По данным информагентства, в городском округе Ступино по-прежнему не зафиксировано случаев ДТП с погибшими или пострадавшими, ЧП, связанных с обрывом линий электропередачи, падением деревьев. В среднем каждые два часа диспетчер ЕДДС направляет оперативную информацию о текущем положении дел в округе в министерство ЖКХ Московской области.

В помощь автомобилистам, застрявшим в снегу, в регионе работает волонтерская служба внедорожной эвакуации «Джип Алерт». Обратиться за помощью можно по телефону: 8-800-550-69-11, через сайт х-15.ru или в группе «ВКонтакте» -k.com/x15ru.

В Москве и Подмосковье на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада.