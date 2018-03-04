РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Два автомобиля столкнулись в подмосковном Подольске, один из них сбил тросовое ограждение и повис на нем, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Две иномарки попали в ДТП по дороге из Подольска в микрорайон Климовск на Большой Серпуховской улице напротив въезда в торговый центр «Елисаветинский». Одна из них въехала в тросовое ограждение на дороге и повисла на нем», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия пострадавших не было.