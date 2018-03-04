РИАМО - 4 мар. Выставка 100 раритетов российской государственности» открылась в «Новом Манеже» в столице, на ней можно увидеть подлинные документы XI-XXI веков, многие из которых ранее не покидали хранилища, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Выставку «100 раритетов российской государственности» представили в «Новом Манеже». Увидеть подлинники, многие из которых ранее не покидали хранилища, все желающие смогут до 20 марта», - говорится в сообщении.

В экспозиции, посвященной 100-летию создания государственной архивной службы России, собраны документы, отражающие важнейшие вехи истории страны с XI по XXI век. Это уникальные памятники отечественной истории, литературы, права, канонические произведения из школьных учебников и исторической публицистики, многие из которых никогда ранее не покидали мест хранения.

«Это беспрецедентная выставка, потому что, как правило, архивные документы не являются экспозиционным показом. Более того, такие документы хранятся в папочках под особым грифом - это, конечно, удивительно и большая смелость, чтобы собрать все в одном месте», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

Он добавил, что вход на выставку сделали свободным, чтобы каждый смог посмотреть на уникальные документы.

Посетители увидят легендарную «Повесть временных лет», первый свод законов Руси — «Русскую Правду», великокняжеские грамоты, чудом сохранившиеся документы эпохи Смуты и первых Романовых, знаменитую «Табель о рангах» и «автограф» Емельяна Пугачева, выполненный имитирующими буквы каракулями.

Представлены свидетельства политического развития России в первой половине XIX века, в том числе конституционные проекты декабристов, манифест Александра II об отмене крепостного права и знаковые документы революционной эпохи: Декларация прав народов России с подписями Владимира Ленина и Иосифа Сталина, первая Конституция РСФСР, Декларация и договор об образовании СССР. Отдельный блок связан с Великой Отечественной войной.

В интерактивных зонах с помощью виртуальной реальности оживают печатные страницы, позволяя зрителям «полистать» богато иллюстрированные рукописи XVII века. Финальная мультимедийная инсталляция представляет образ архива будущего, использующего искусственный интеллект.