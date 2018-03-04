РИАМО - 4 мар. Работа по устранению последствий снегопада в Московской области по поручению губернатора региона идет активным ходом, сообщается на странице пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья в соцсети Instagram.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории региона активно ликвидируются последствия снегопада», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков, на дорогах области на уборку снега вышло 2,8 тысячи единиц техники, из них: 1,9 тысячи работает на муниципальных дорогах, 896 единиц техники задействовано в очистке региональных дорог. В работах задействовано 6,5 тысяч человек.

Кроме того, по словам заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, в регионе системы жизнеобеспечения Московской области во время снегопада работают без сбоев, значимых технологических нарушений в работе объектов энергетики и ЖКХ нет, а все локальные сбои устраняются в нормативные сроки. Для расчистки населенных пунктов Подмосковья от выпавшего снега задействовано 6,6 тысячи человек и 1,6 тысячи единиц спецтехники.

В Москве и Подмосковье на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада.