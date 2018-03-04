РИАМО - 4 мар. Эксперты аналитической компании Asymco определили, что средний срок использования устройств от Apple составляет чуть больше четырех лет, сообщает Газета.ru.

«По данным издания, пользователи iPhone и Mac склонны пользоваться своими устройствами все более продолжительное время. Так, в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет», - говорится в сообщении.

Расчеты проводились на основании открытой информации, представленной компанией Apple. Корпорация на данный момент продала по всему миру 2,05 миллиарда смартфонов и компьютеров, а 750 миллионов устройств больше не используются.

По мнению экспертов, средний срок использования продуктов компании составляет четыре года и три месяца.