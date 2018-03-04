РИАМО - 4 мар. Молодой человек, который напал на кандидата в президенты Ксению Собчак в центре Москвы и плеснул в нее водой, задержан и доставлен в отдел полиции, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В воскресенье около дома №40 по Ленинградскому проспекту неизвестный мужчина плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак.

«Мужчина был задержан, его личность установлена, он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства. По данному факту проводится проверка», - говорится в сообщении.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»). На данный момент регистрация всех кандидатов завершена.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.