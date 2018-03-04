РИАМО - 4 мар. Молодой человек, напавший и обливший водой кандидата в президенты РФ Ксению Собчак в центре столицы, не является официальным помощником председателя Мосгордумы, сообщила РИАМО в воскресенье пресс-секретарь председателя столичного парламента Полина Орехова.

Ранее на сайте штаба Собчак появилась информация, что в воскресенье на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева, к Собчак подбежал молодой человек и, со словами: «Это за Жириновского», облил ее водой и сильно толкнул, так что она упала.

«Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы», - сказала Орехова.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»). На данный момент регистрация всех кандидатов завершена.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.