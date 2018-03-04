РИАМО - 4 мар. На кандидата в президенты РФ Ксению Собчак напал мужчина и облил ее водой в центре столицы, сообщается на сайте штаба Собчак.

«Четвертого марта на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева, к кандидату в президенты подбежал молодой человек и, со словами: «Это за Жириновского», облил ее водой и сильно толкнул, так что Собчак упала», - говорится в сообщении.

Нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев. Злоумышленника удалось задержать. На место происшествия выехали полицейские.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»). На данный момент регистрация всех кандидатов завершена.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.