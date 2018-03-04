РИАМО (СТУПИНО) - 4 мар. Около 40 единиц дорожной техники и более 50 человек убирают дороги городского округа Ступино Подмосковья после сильного снегопада, сообщил Ступинскому информагентству начальник управления автодорог, транспорта и связи округа Виталий Жуков.

«38 единиц дорожной техники в настоящее время заняты на расчистке дорог городского округа Ступино. Часть техники вышла на расчистку дорог ночью, часть присоединилась утром. Всего задействовано 56 сотрудников пяти дорожных организаций», - сказал Жуков.

Он уточнил, что дорожники акцентируют свое внимание на обработке опасных участков дорог - спусков, подъемов, крутых поворотов, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. После расчистки будет производиться обработка улично-дорожной сети противогололедными реагентами.

В связи с продолжающимся снегопадом дорожники обращаются к автолюбителям с просьбой пересаживаться на общественный транспорт. Это поможет дорожникам оперативнее устранить последствия мощного снегопада.

Источник в отделе ГИБДД ОМВД России по городскому округу Ступино уточнил, что снегопад не привел к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий в округе. Всего было зафиксировано четыре ДТП, в которых никто не пострадал.

Начальник Ступинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Тимофеев добавил, что обильный снегопад не привел к обрыву проводов и поваленным деревьям в поселениях городского округа. На случай подобных ЧП в округе сформированы и находятся в состоянии полной готовности специализированные аварийные бригады.