РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мар. Последствия сильного снегопада в подмосковных Люберцах ликвидируют более 1 тысячи человек, сообщил в Instagram-аккаунте глава городского округа Владимир Ружицкий.

В ночь на воскресенье в Московской области выпало до 6-10 миллиметров осадков. В течение дня может выпасть еще 2 миллиметра снега.

«В городском округе Люберцы ведутся работы по ликвидации последствий снегопада. Задействовано 1029 человек и 155 единиц техники», - написал Ружицкий.

Он отметил, что идут работы по очистке улиц, проездов, подходов к социально значимым объектам и остановочным павильонам.