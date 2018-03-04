РИАМО - 4 мар. Из-за сильного снегопада в столице службы эксплуатации центра организации дорожного движения (ЦОДД) перевели на усиленный режим работы, сообщается в Twitter-аккаунте центра.

«Службы эксплуатации ЦОДД работают в усиленном режиме, поддерживая работоспособность светофорного оборудования и восстанавливая поврежденные во время снегопада дорожные знаки», - говорится в сообщении.

В случае поломки светофора или дорожного знака нужно обратиться в контакт-центр Московского транспорта по телефону: 8-495-539-54-54 или на 3210.

В Москве и Подмосковье на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада.

В Москве количество осадков в воскресенье может побить рекорд 123-летней давности, когда было зафиксировано 10,2 миллиметра осадков.