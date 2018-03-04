РИАМО - 4 мар. На юге столицы неизвестный нанес ранения в живот и предплечье пьяному мужчине, пострадавший госпитализирован в медучреждение, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Третьего марта в 07:01 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении в 06:01 с адреса: улица Кировоградская, дом 15, с проникающим колото-резаным ранением передней брюшной стенки, левого предплечья, в состоянии алкогольного опьянения неработающего мужчины 1998 года рождения, который госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

По его словам, установлено, что 3 марта в 05:00 по указанному адресу неизвестный неустановленным предметом нанес данные ранения пострадавшему и скрылся.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».