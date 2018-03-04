РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 мар. Коммунальные службы подмосковного Королева в оперативном порядке устраняют последствия снегопада, начавшегося в ночь на воскресенье в Московском регионе, в уборке улиц задействовано около 500 работников, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

«Несмотря на календарную весну, на Подмосковье вновь обрушился сильный снегопад. В настоящее время по поручению главы городского округа Александра Ходырева коммунальные службы работают в усиленном режиме. В уборке снега задействованы порядка 500 сотрудников и более 80 единиц техники», – говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада. В ночь на воскресенье в Московском регионе выпало около трети месячной нормы осадков.