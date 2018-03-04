РИАМО - 4 мар. Дорожные службы Подмосковья продолжают работу в усиленном режиме в условиях снегопада, на дорогах региона работает 2,8 тысячи единиц техники, сообщается в Telegram-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сегодня на дорогах области на уборку снега вышло 2,8 тысячи единиц техники, из них: 1,9 тысячи работает на муниципальных дорогах, 896 единиц техники задействовано в очистке региональных дорог. В работах задействовано 6,5 тысяч человек», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков.

Он отметил, что ведомство взяло на особый контроль уборку в десяти муниципалитетах, в том числе: в Балашихе, Химках, Одинцове, Красногорске, Истре, Подольске, Люберцах.

В приоритетном порядке расчищаются дороги с наибольшей интенсивностью движения и опасные участки дорог. По прогнозу синоптиков, снегопад закончится в 20 часов. В понедельник, 5 марта, будет облачно, снег, местами гололедица.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах, не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать свои автомобили на проезжей части», - заключается в сообщении.