РИАМО - 4 мар. Между гражданами и съемочной группой одного из телеканалов в новой Москве произошел конфликт, по данному факту столичная полиция проводит проверку, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

26 февраля 2018 года в полицию поступило сообщение о конфликте по адресу: Москва, город Московский между гражданами и съемочной группой одного из телеканалов.

«Сотрудниками полиции все участники конфликта установлены и опрошены. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

По результатам проверки данного конфликта будет принято решение в соответствии с действующим законом.