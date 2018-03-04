РИАМО – 4 мар. Московские полицейские задержали на Красной площади двух иностранных граждан, один из которых оказался гражданином США, у него серьезные проблемы с психикой, сообщает «Московский комсомолец».

Второго марта около 18:00 внимание прохожих привлек пожилой мужчина, который возле Кремля вел странные речи. Полицейским он сообщил, что «некие голоса ведут его за золотом». Иностранного гражданина переправили в отделение полиции, прибывшие медики оказали ему психиатрическую помощь на месте.

«На следующий день на Красную площадь около 19:30 заявился 42-летний гражданин США. Он пытался уверить окружающих, что кто-то роет тоннели в Латвию. Медики предварительно диагностировали шизотипическое расстройство, но госпитализировать не стали — о ситуации известили сотрудников консульства», - говорится в сообщении.