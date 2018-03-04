РИАМО - 4 мар. Уголовное дело возбудили по факту угона автомобиля Toyota Camry стоимостью 1,4 миллиона рублей в подмосковном Звенигороде, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 2 марта в 23:15 в дежурную часть отдела полиции обратился житель Солнечногорска 1971 года рождения с заявлением о краже машины.

«Он сообщил, что в период времени с 21:30 1 марта до 10:30 2 марта в городском округе Звенигород в микрорайоне Супонево неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2015 года выпуска. Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, заключил сотрудник пресс-службы.