РИАМО - 4 мар. В Москве и Подмосковье на 5 марта объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного снегопада, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили в Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Белгородской областях.

В Московском регионе 5 марта прогнозируется снег, местами гололедица. Температура воздуха ночью будет минус 13 – минус 11 градусов, днем – минус 8 – минус 6 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду.