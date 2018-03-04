РИАМО - 4 мар. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в воскресенье днем отменены или задержаны 63 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса на 16:00, в аэропорту «Внуково» задержаны девять рейсов, один отменен. В «Домодедове» 16 рейсов задержаны, еще 15 отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержаны 22 рейса. В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве и Подмосковье на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада.