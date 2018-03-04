РИАМО - 4 мар. В Рузском городском округе Подмосковья создали оперативный штаб по устранению последствий снегопада, на уборку территории вышли несколько десятков единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Снегопад продолжается. По сообщению синоптиков, ожидается до 10 сантиметров снежного покрова. Прошу службы благоустройства округа оперативно реагировать», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он подчеркнул, что все коммунальные предприятия ориентированы на проведение работы по складированию вывезенного снега в специально отведенные места.

В Москве и Подмосковье на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада.