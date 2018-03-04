РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Жители подмосковного Подольска могут увидеть крупных редких бабочек Павлиноглазка Атлас и Сатурния Луна, которые только появились из коконов на выставке «Сад тропических бабочек» в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор выставки Алексей Купин.

Выставка «Сад живых тропических бабочек» открылась в Подольском выставочном зале. На выставке можно ежедневно увидеть около 50 порхающих бабочек и примерно 150 разнообразных куколок. Чтобы посмотреть превращение куколки в бабочку, нужно приходить к открытию выставки к 11 утра.

«На выставке из куколок появились новые редкие крупные бабочки Павлиноглазка Атлас и Сатурния Луна, которых можно посмотреть, подержать на руке и сфотографировать. У бабочек яркий окрас, экземпляры появились крупными и жизнеспособными», - сказал Купин.

Бабочка Павлиноглазка Атлас (Attacus atlas), или просто Атлас водится в субтропических лесах Юго-Восточной Азии, на юге Китая, встречается в Малайском архипелаге, Индонезии и Таиланде. В Гонконге этого гиганта называют Мотылек голова змеи, из-за сходства верхней части крыльев со змеиной головой. Крупнейший документально подтвержденный образец имел размах крыльев 262 миллиметра, а неподтвержденный – 289.

Ночная бабочка Сатурния Луна (Actias luna) живет на востоке США, юго-востоке Канады и севере Мексики. Отдельная особь живет не более недели и ничем не питается. Выросты на ее хвосте помогают бабочкам спасаться от их природных врагов, летучих мышей. также для защиты от хищников использует рисунок своих крыльев, цвет которых напоминает листву. Может подражать опавшим листьям на земле, оставаясь долгое время неподвижной.