РИАМО (СТУПИНО) - 4 мар. В городском округе Ступино в устранении последствий снегопада задействованы более 150 единиц техники и почти 690 человек, сообщил Ступинскому информагентству руководитель оперативного штаба по устранению последствий снегопада, заместитель главы городского округа Ступино Александр Туманов.

«Спецтехника вышла на дороги округа с начала снегопада и работала всю ночь. Дворники вышли на расчистку дворов утром. На данный момент в работах по борьбе с последствиями снегопада задействовано 153 единицы техники и 687 человек», - сказал Туманов.

Также он отметил, что уборка снега будет продолжаться до окончательного устранения последствий снегопада. Снег будет вывозиться на места временного складирования снежных масс. В городском округе Ступино действует 10 снегосвалок.

«Должен отметить, что расчистка дворов затруднена обилием припаркованного транспорта. Стараемся доводить информацию по проводимым работам до населения, но эта работа не всегда дает ожидаемый результат. Поэтому еще раз обращаюсь к гражданам с просьбой отслеживать объявления, размещаемые на информационных стендах, и при необходимости убирать личный автотранспорт с места проведения работ. Это во многом облегчит жизнь и коммунальщикам, и самим гражданам», - отметил собеседник агентства.

По данным информагентства, члены оперативного штаба обращают особое внимание на отработку обращений горожан, которые поступают по телефону «112», диспетчерских служб ЖКХ, электросетей, единой дежурно-диспетчерской службы, через социальные сети. Все обращения стараются оперативно отрабатывать.

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