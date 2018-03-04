РИАМО (СТУПИНО) - 4 мар. Борьба со снегопадом в городском округе Ступино ведется под контролем оперативного штаба, сообщил Ступинскому информагентству начальник Ступинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Тимофеев.

«Вчера в связи с поступлением информации из Главного управления МЧС Московской области о предстоящих неблагоприятных погодных условиях в соответствии с распоряжением главы в городском округе был создан оперативный штаб по устранению последствий снегопада. Он начал свою работу на базе единой дежурно-диспетчерской службы в 21:00 3 марта под руководством замглавы округа Александра Туманова», - сказал Тимофевв.

Он подчеркнул, что на уборку территорий были мобилизованы муниципальные предприятия, управляющие компании, ТСЖ, подрядные организации.

«Уже ночью на дороги вышли машины, к расчистке дворов дворники приступили с 6 утра», - уточнил Тимофеев.

По прогнозам синоптиков, нынешний снегопад будет не таким обильным, как в середине февраля, однако не исключены метели.

«Продолжаются работы по расчистке снежных заносов на федеральных, региональных и муниципальных дорогах. После этого дорожники приступят к расчистке подъездных путей к населенным пунктам, отдаленным от трасс», - отметил Тимофеев.

По данным информагентства, вопрос расчистки дорог находится на контроле ЕДДС и оперативного штаба.

В Москве и Подмосковье на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада.

Снегопад, который принес циклон в Москву и Подмосковье в воскресенье, может стать рекордным за 68 лет.