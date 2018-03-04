РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ ) - 4 мар. В подмосковных Люберцах в воскресенье наградили победителей фотоквеста, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня (4 марта - ред.) в Центральном парке культуры и отдыха прошел фотоквест. Победителям вручили сертификаты в боулинг», - сказал художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

Всего участвовало три команды: «Солнце», Girls Power и «Горячий айсберг». Им надо было выполнить по пять заданий, например, «Команда на ладошке» и «Невозможное возможно».

В итоге второе место заняла команда «Солнце». Первое место разделили команды Girls Power и «Горячий айсберг».