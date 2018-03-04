РИАМО - 4 мар. На 76-м километре трассы М-2 «Крым» произошло столкновение автобуса и КамАЗа, в результате ДТП погиб один человек и двое пострадали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Ранее на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью сообщалось, что на трассе М-2 в подмосковном Чехове произошло ДТП. На место аварии выехала оперативная группа Чеховского пожарно-спасательного гарнизона. Привлекаемые силы и средства: пять единиц техники, 13 человек, из них от МЧС: три человека и одна единица техники.

«В 13:45 на 76-м километре трассы М-2 «Крым», в сторону Московской области, столкнулись автобус и КамАЗ», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате ДТП один человек погиб, двое пострадали.