РИАМО - 4 мар. Снегопад увеличил высоту снежного покрова в Москве и Подмосковье, сейчас она составляет порядка 50 сантиметров, а в отдельных районах превышает этот показатель, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ночной снегопад в Московской области добавил снега на всей территории. Преобладающая высота снега 45-50 сантиметров. Самый высокий снежный покров в столице. На Воробьевых Горах за ночь выпало 10 миллиметров осадков в жидком эквиваленте, высота снежного покрова составляет 54 сантиметра», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество осадков прошедшей ночью было на территории новой Москвы - 8-14 миллиметров. Меньше снега было на востоке Подмосковья: Черусти, Павловский Посад и Электроугли - 3-4 миллиметра. Здесь высота сугробов 40-43 сантиметра.

Снег продолжается и будет до конца воскресного дня, а причина снегопадов атмосферные фронты южного циклона. До вечера в столице ожидается прирост снега 4-6 сантиметров. Местами метель с ветром до 10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду. Температура останется низкой – минус 9 – минус 7 градусов.

В ночь на воскресенье в Московской области выпало до 6-10 миллиметров осадков. В течение дня может выпасть еще 2 миллиметра снега.