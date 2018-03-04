РИАМО - 4 мар. Сильный снегопад в Московском регионе не повлиял на график движения поездов на Октябрьской железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы ОЖД.
В условиях сложной метеообстановки, наблюдающейся в столичном регионе, работники Октябрьской железной дороги ведут постоянную работу по очистке железнодорожного полотна от снега.
«Снегопад не повлиял на движение поездов в Московском регионе Октябрьской железной дороги. <…>Этой ночью в границах Московского региона магистрали были задействованы три единицы спецтехники. В частности, на станции «Москва-Пассажирская» Октябрьской железной дороги работали две снегочистительных машины», - говорится в сообщении.
Также на участке Ховрино – Тверь для ликвидации последствий снегопада использовалась пневмообдувочная машина. Всего было очищено 182 километра пути.
В настоящий момент железнодорожники осуществляют постоянный контроль за изменениями погодных условий. При увеличении интенсивности снегопада для очистки путей и стрелочных переводов будут задействованы дополнительные силы и средства.
«В связи с ухудшением погодных условий Октябрьская железная дорога напоминает, что железная дорога – это зона повышенной опасности и призывает граждан неукоснительно соблюдать правила поведения при нахождении на объектах железнодорожного транспорта», - заключается в материале.
В ночь на воскресенье в Московской области выпало до 6-10 миллиметров осадков. В течение дня может выпасть еще 2 миллиметра снега.
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