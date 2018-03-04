РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Житель подмосковного Подольска поехал в Санкт-Петербург 10 декабря 2017 года и пропал, его разыскивают родственники, волонтеры и полиция, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель поискового отряда «Лиза Алерт».

«Пропал Александр Сафонов, который 10 декабря 2011 года вышел из дома в Подольске, купил билеты в Санкт-Петербург и пропал. Достоверной информации о его местонахождении нет», - сказал собеседник.

Рост Сафонова 172 сантиметра, телосложение нормальное, волосы русые, залысины.

Всем, кто обладает какой-либо информацией, звонить по телефону: 8(800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.